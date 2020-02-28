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В Башкортостане запустят мобильное приложение «112»

С его помощью можно будет вызвать экстренные службы без звонка. При нажатии кнопки «SOS» программа сама отправит всю необходимую информацию.

Сейчас это приложение уже есть на смартфонах руководителей системы 112, программа дорабатывается и тестируется. При обращении в специальные службы она отправит диспетчерам всю занесенную в нее информацию, вплоть до группы крови и хронических заболеваний.

По телефону 112 можно вызвать следующие службы: пожарная охрана, полиция, «скорая», газовая и службы катастроф и «Антитеррор». За прошлый год система 112 приняла более 2,2 миллионов звонков, операторы сами решают, какой именно службе надо перенаправить вызов.

В ближайшее время к системе 112 присоединятся и экстренные кнопки, вмонтированные в «умные остановки». Часть смарт-павильонов еще не подключена к сети, остальные настраиваются и тестируются.

ufasobakaru,
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