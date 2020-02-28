В Башкортостане запустят мобильное приложение «112»

Сейчас это приложение уже есть на смартфонах руководителей системы 112, программа дорабатывается и тестируется. При обращении в специальные службы она отправит диспетчерам всю занесенную в нее информацию, вплоть до группы крови и хронических заболеваний.

По телефону 112 можно вызвать следующие службы: пожарная охрана, полиция, «скорая», газовая и службы катастроф и «Антитеррор». За прошлый год система 112 приняла более 2,2 миллионов звонков, операторы сами решают, какой именно службе надо перенаправить вызов.

В ближайшее время к системе 112 присоединятся и экстренные кнопки, вмонтированные в «умные остановки». Часть смарт-павильонов еще не подключена к сети, остальные настраиваются и тестируются.