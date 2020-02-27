8 и 9 марта в городе состоится «ФемБайрам». За два дня в творческом пространстве прочитают лекции, проведут мастер-класс по самообороне и своп-вечеринку и покажут феминистские фильмы.
В Уфе пройдет фестиваль «ФемБайрам»
Лекторки расскажут о гендере, урбанфеминизме, женском стрит-арте и репрезентации женщин в искусстве, а из плакатов, которые фемактивистки использовали на пикетах и акциях, сделают выставку.
Просветительский фестиваль проходит в Уфе второй раз: в прошлом году в Международный женский день активистки провели ликбезы по разным направлениям феминизма, фестиваль женского кино и аукцион феминистского мерча в поддержку пространства «Ребра Евы».
Фестиваль пройдет в центре современного искусства «Облака». Полную программу двух дней «ФемБайрама» можно найти по ссылке.
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