В Уфе пройдет фестиваль «ФемБайрам»

Лекторки расскажут о гендере, урбанфеминизме, женском стрит-арте и репрезентации женщин в искусстве, а из плакатов, которые фемактивистки использовали на пикетах и акциях, сделают выставку.

Просветительский фестиваль проходит в Уфе второй раз: в прошлом году в Международный женский день активистки провели ликбезы по разным направлениям феминизма, фестиваль женского кино и аукцион феминистского мерча в поддержку пространства «Ребра Евы».

Фестиваль пройдет в центре современного искусства «Облака». Полную программу двух дней «ФемБайрама» можно найти по ссылке.