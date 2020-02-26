Если поправки одобрят, то за парковку на газоне в Башкортостане будут штрафовать по фото или видео со смартфонов прохожих. В других регионах это практикуют уже давно.
В Башкортостане усилят контроль за парковками на газонах
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lawecon.ru
Чаще всего подобные нарушения фиксируют на камеры смартфонов местные жители и случайные прохожие, но сейчас по закону это не может служить основанием для наложения штрафа.
Депутаты Башкортостана предложили внести поправки в законопроект о парковке на газонах и приравнять смартфоны и другие гаджеты к средствам автоматической фиксации нарушений ПДД.
Сам закон был принят в республике только в прошлом году, поэтому пока тестируется и дорабатывается. Сейчас штраф за парковку на газоне составляет 1-2 тысячи рублей, для должностных лиц – 5-10 тысяч рублей а для юридических лиц – 20-30 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма возрастает в разы.
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