В Башкортостане усилят контроль за парковками на газонах

Чаще всего подобные нарушения фиксируют на камеры смартфонов местные жители и случайные прохожие, но сейчас по закону это не может служить основанием для наложения штрафа.

Депутаты Башкортостана предложили внести поправки в законопроект о парковке на газонах и приравнять смартфоны и другие гаджеты к средствам автоматической фиксации нарушений ПДД.

Сам закон был принят в республике только в прошлом году, поэтому пока тестируется и дорабатывается. Сейчас штраф за парковку на газоне составляет 1-2 тысячи рублей, для должностных лиц – 5-10 тысяч рублей а для юридических лиц – 20-30 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма возрастает в разы.