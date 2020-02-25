Уфа вошла в Топ-10 самых мужественных городов СНГ

Опрос проводило издание «ТурСтат», в нем более пяти тысяч пользователей назвали города СНГ с самыми отважными и доблестными мужчинами.

Рейтинг возглавили Москва (14%), Екатеринбург (11%) и Минск (10%), следом идут Ростов-на-Дону (9%), Краснодар (8%), Челябинск (6%), Санкт-Петербург (5%), Казань и Уфа (по 4%), а замыкает список Нур-Султан (3%).

Пожалуй, справедливо было бы поменять в этом рейтинге Уфу и Челябинск местами, ведь недавно к нам оттуда перебрался самый сильный человек планеты Эльбрус Нигматуллин.