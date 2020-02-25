Метель, гололедица, снежные заносы: синоптики «Башгидрометцентра» сообщили прогноз погоды

25 февраля ночью в некоторых районах пойдет небольшой снег, а днем в Башкортостане прогнозируется небольшой мокрый снег. Синоптики также предупреждают о гололедице. Ветер будет дуть с юга и юго-востока. В ночное время температура воздуха составит минус шесть градусов, при прояснениях похолодает до минус тринадцати. Днем будет плюс три.

26 февраля в республике ожидаются осадки в виде снега, метель, гололед, гололедица, снежные заносы и накат. Кроме того, мокрый снег будет налипать на провода и деревья. Ветер будет юго-восточный. Ночью столбики термометров покажут минус пять градусов, днем — плюс три.

27 февраля ночью местами в регионе пойдет небольшой снег, а днем в Башкортостане — небольшой мокрый снег. Ветер переходящий с юго-востока на западный. В ночное время будет минус десять градусов, днем — минус пять.