В Уфе вручили первые ордена генерала Минигали Шаймуратова

Мугин Нагаев получил награду возле своего дома на ул. Муксинова. Здесь также прошел парад, посвященный Дню защитника Отечества, ветеранам Великой Отечественной войны и воинам-интернационалистам. По данным пресс-службы Главы региона, в шествии участвовали более 200 юнармейцев, курсантов и кадетов.

Габдулхаю Зарипову вручили орден генерала Минигали Шаймуратова в Республиканском клиническом госпитале ветеранов войн. Во время визита Радий Хабиров осмотрел операционный и травматологический блоки учреждения, пообщался с пациентами и поздравил с Днем защитника Отечества.

Ранее мы писали, как в Уфе отметят День Победы. 9 мая в городе в рамках акции «Бессмертный полк» будет организован марш-парад духовых оркестров. Вечером в Конгресс-холле «Торатау» пройдет концерт «Мы поем о Победе!»: будут хоровой флешмоб и лазерная шоу-программа. Завершится все праздничным салютом.