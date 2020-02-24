Первыми кавалерами новой награды стали бойцы 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Мугин Нагаев и Габдулхай Зарипов. Ордена вручил Глава республики Радий Хабиров.
В Уфе вручили первые ордена генерала Минигали Шаймуратова
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glavarb.ru
Мугин Нагаев получил награду возле своего дома на ул. Муксинова. Здесь также прошел парад, посвященный Дню защитника Отечества, ветеранам Великой Отечественной войны и воинам-интернационалистам. По данным пресс-службы Главы региона, в шествии участвовали более 200 юнармейцев, курсантов и кадетов.
Габдулхаю Зарипову вручили орден генерала Минигали Шаймуратова в Республиканском клиническом госпитале ветеранов войн. Во время визита Радий Хабиров осмотрел операционный и травматологический блоки учреждения, пообщался с пациентами и поздравил с Днем защитника Отечества.
Ранее мы писали, как в Уфе отметят День Победы. 9 мая в городе в рамках акции «Бессмертный полк» будет организован марш-парад духовых оркестров. Вечером в Конгресс-холле «Торатау» пройдет концерт «Мы поем о Победе!»: будут хоровой флешмоб и лазерная шоу-программа. Завершится все праздничным салютом.
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