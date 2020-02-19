Четырехкратный победитель турнира «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин займется развитием спорта в столице Башкортостана.
Самый сильный человек России будет жить в Уфе
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1obl.ru
Эльбрус Нигматуллин родился в Челябинской области, но считает Башкортостан своим вторым домом. В Уфу он переезжает вместе с семьей на постоянное жительство.
Здесь спортсмен будет заниматься пропагандой здорового образа жизни и созданием новых социальных и спортивных проектов. В прошлом году Нигматуллин организовывал в Уфе турнир стронгменов «Ледяной богатырь», на котором все снаряды были выполнены изо льда.
Нигматуллин является также вице-президентом Федерации сильнейших атлетов России и руководителем спортивной школы силового экстрима ElbrusTeam, под его руководством начинали заниматься многие известные атлеты, в том числе Михаил Кокляев.
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