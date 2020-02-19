Самый сильный человек России будет жить в Уфе

Эльбрус Нигматуллин родился в Челябинской области, но считает Башкортостан своим вторым домом. В Уфу он переезжает вместе с семьей на постоянное жительство.

Здесь спортсмен будет заниматься пропагандой здорового образа жизни и созданием новых социальных и спортивных проектов. В прошлом году Нигматуллин организовывал в Уфе турнир стронгменов «Ледяной богатырь», на котором все снаряды были выполнены изо льда.

Нигматуллин является также вице-президентом Федерации сильнейших атлетов России и руководителем спортивной школы силового экстрима ElbrusTeam, под его руководством начинали заниматься многие известные атлеты, в том числе Михаил Кокляев.