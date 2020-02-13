Школьница из Уфы попробовала себя в роли Главы Башкортостана

Девочка посидела за рабочим столом Главы Башкортостана, узнала о распорядке его дня и о том, каково это – руководить настолько большой республикой.

На прощание Радий Хабиров подарил ей книгу Мустая Карима «Долгое-долгое детство» и изделия ручной работы башкирских мастеров.

Это стало возможным благодаря флешмобу, проходившему в Уфе с 20 декабря по 14 января: около 6000 детей написали новогодние желания, и несколько из них исполнили почетные гости главной новогодней елки. Желание Елены Казанцевой вытянула первая леди Башкортостана Каринэ Хабирова.