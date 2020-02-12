Учителя в селах Башкортостана получат по миллиону рублей

Выплаты будут перечисляться с 2020 по 2022 годы до первого декабря. Получить миллион рублей можно будет на основании конкурса и только один раз.

Среди требований к претендентам – возраст до 50 лет, педагогическое образование, трудоустройство в школу на вакантную должность учителя с объемом нагрузки не менее 18 часов в неделю и обязательство отработать на этой должности более пяти лет.

При этом расстояние от региона планируемого переезда до текущего места проживания или работы учителя должно превышать 50 километров, иначе к конкурсу не допустят.