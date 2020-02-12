В 2019 году за счет государства обучение прошли 545 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.
В Башкортостане на обучение молодых мам потратят более 75 миллионов рублей
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upc40.ru
Правительство республики утвердило порядок выдачи субсидий на организацию обучения молодых мам.
Деньги пойдут на оплату курсов переобучения и повышения квалификации для женщин в декретном отпуске. Молодые мамы могут бесплатно получить образовательный сертификат по направлению органов службы занятости.
В 2020-м году на этот проект выделят 75,8 миллионов рублей, из них 72,6 миллионов - из федерального бюджета.
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