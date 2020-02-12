В Башкортостане на обучение молодых мам потратят более 75 миллионов рублей

Правительство республики утвердило порядок выдачи субсидий на организацию обучения молодых мам.

Деньги пойдут на оплату курсов переобучения и повышения квалификации для женщин в декретном отпуске. Молодые мамы могут бесплатно получить образовательный сертификат по направлению органов службы занятости.

В 2020-м году на этот проект выделят 75,8 миллионов рублей, из них 72,6 миллионов - из федерального бюджета.