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В Башкортостане на обучение молодых мам потратят более 75 миллионов рублей

В 2019 году за счет государства обучение прошли 545 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

  • upc40.ru

Правительство республики утвердило порядок выдачи субсидий на организацию обучения молодых мам.

Деньги пойдут на оплату курсов переобучения и повышения квалификации для женщин в декретном отпуске. Молодые мамы могут бесплатно получить образовательный сертификат по направлению органов службы занятости.

В 2020-м году на этот проект выделят 75,8 миллионов рублей, из них 72,6 миллионов - из федерального бюджета.

ufasobakaru,
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