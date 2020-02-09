В Башкирии ожидаются морозы

В городах и районах региона с 20.00 9-го февраля до 20:00 10-го февраля ожидается ухудшение погоды: метель, снежные заносы и накат, гололедица. С юго-запада будет дуть ветер с порывами до 18 м/c. Ночью столбики термометров покажут минус 24 градуса, при прояснениях похолодает до минус 30. Днем будет минус 13. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Кроме того, «Башгидрометцентр» опубликовал прогноз погоды на 11 и 12 февраля. Так, 11 числа в республике пойдет снег. Температура воздуха будет минус 14, а днем — минус 10.

12 февраля без особых изменений. В Башкортостане местами ожидаются осадки в виде небольшого снега. Ночью будет минус 13 градусов, днем — минус 8.