Синоптики дали новый прогноз погоды. В последний день 2019 года в республике ожидается метель, а на дорогах — снежные заносы.
Какая погода в Башкортостане будет 31 декабря?
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По данным «Башгидрометцентра», ночью и днем в городах и районах региона пойдет снег, местами прогнозируется метель. Синоптики также предупреждают, что на дорогах будут снежные заносы. Ветер будет дуть с юго-запада. Ночью столбики термометров покажут минус пятнадцать градусов, при прояснении температура воздуха опустится до минус двадцати двух, днем ожидается минус одиннадцать.
1 января будут осадки в виде снега. Ветер будет юго-западный, западный. В ночное время температура составит минус двенадцать, днем — минус девять.
Ранее «Уфа.Собака.ru» сообщала, что 31 декабря в городе пройдут различные праздничные мероприятия. Из-за этого в Уфе общественный транспорт будет ездить до 3-х часов ночи.
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