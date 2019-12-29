Какая погода в Башкортостане будет 31 декабря?

По данным «Башгидрометцентра», ночью и днем в городах и районах региона пойдет снег, местами прогнозируется метель. Синоптики также предупреждают, что на дорогах будут снежные заносы. Ветер будет дуть с юго-запада. Ночью столбики термометров покажут минус пятнадцать градусов, при прояснении температура воздуха опустится до минус двадцати двух, днем ожидается минус одиннадцать.

1 января будут осадки в виде снега. Ветер будет юго-западный, западный. В ночное время температура составит минус двенадцать, днем — минус девять.

Ранее «Уфа.Собака.ru» сообщала, что 31 декабря в городе пройдут различные праздничные мероприятия. Из-за этого в Уфе общественный транспорт будет ездить до 3-х часов ночи.