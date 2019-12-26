Сотрудники ГИБДД из Башкортостана запустили новогодний флешмоб

В акции участвовали почти сорок машин. После Динар Гильмутдинов выложил в своем блоге видео, где передает эстафету другим субъектам страны.

Ранее в ГИБДД рассказали, что в республике вновь заработали камеры фотовидеофиксации, которые могут определять только четыре вида нарушений ПДД. В следующем году в Башкортостане их станет еще больше — более тысячи устройств.

Также в 2020 году можно будет не носить с собой водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля. По данным «РИА Новости», в России могут появиться электронные водительские права.