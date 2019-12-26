В Уфе стражи порядка собрали елку из патрульных машин. По словам начальника управления ГИБДД по республике Динара Гильмутдинова, флешмоб проводится для того, чтобы напомнить людям о правилах дорожного движения.
Сотрудники ГИБДД из Башкортостана запустили новогодний флешмоб
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Фото: Facebook
В акции участвовали почти сорок машин. После Динар Гильмутдинов выложил в своем блоге видео, где передает эстафету другим субъектам страны.
Ранее в ГИБДД рассказали, что в республике вновь заработали камеры фотовидеофиксации, которые могут определять только четыре вида нарушений ПДД. В следующем году в Башкортостане их станет еще больше — более тысячи устройств.
Также в 2020 году можно будет не носить с собой водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля. По данным «РИА Новости», в России могут появиться электронные водительские права.
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