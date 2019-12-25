Проект Главы Башкортостана получил награду на премии «Лучшие региональные практики»

На торжественной церемонии в Москве награду Радию Хабирову вручил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. По его словам, этот конкурс показывает, что «нет нерешаемых ситуаций и ничего не предопределено заранее». «Все проекты, которые мы видим, говорят о том, что всегда самое главное — это интеллект, неравнодушие, команда и управленческие способности её лидера», — сказал Сергей Кириенко.

В свою очередь Глава Республики отметил, что в Башкортостане много талантливых людей, которые дают «рецепты, как управлять регионом». После он написал в соцсетях, что взял пример с губернатора Московской области Андрея Воробьева, который проводит тематические совещания.

Сам Радий Хабиров занимается такой практикой больше года. В Правительстве Башкортостана Радий Хабиров проводит такие совещания, как «Здравчас», «Инвестчас», «Стройчас», «Предпринимательский час», «Час образования» и другие.