«В столовой посидите»: Радий Хабиров запретил чиновникам проводить пышные корпоративы

Глава Республики отметил, что не запрещает проводить корпоративы, но они должно быть скромными. «Хотите поздравить коллектив — поздравьте, даже, может быть, в столовой посидите немножко», — обратился к госслужащим Радий Хабиров.

Он также добавил, чтобы чиновники чаще ездили по деревням и маленьким городам и смотрели, как люди живут.

Ранее «Уфа.Собака.ru» писала, что по инициативе Главы Башкортостана в республике принят закон об ограничении продажи алкогольных напитков во время новогодних каникул. Так, спиртное не будут продавать только 3 января, а с 4 по 6 января алкоголь можно будет купить только с 10.00 до 14.00.