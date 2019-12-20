В республике приняли закон об ограничении продажи алкогольных напитков во время новогодних праздников. Документ был одобрен сразу в трех чтениях.
На новогодних каникулах в Башкортостане не будут продавать алкоголь
В регионе спиртные напитки не будут продавать только 3 января, а с 4 по 6 января алкоголь можно будет купить только с 10.00 до 14.00.
Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев заявил, что у законопроекта были противники, но документ был одобрен потому, что «он может сохранить здоровье и жизни многим людям».
Совсем недавно Глава Республики Радий Хабиров попросил в соцсетях горожан, чтобы они сообщили, где производят и продают суррогатный алкоголь. За это люди получат денежное вознаграждение.
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