На новогодних каникулах в Башкортостане не будут продавать алкоголь

В регионе спиртные напитки не будут продавать только 3 января, а с 4 по 6 января алкоголь можно будет купить только с 10.00 до 14.00.

Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев заявил, что у законопроекта были противники, но документ был одобрен потому, что «он может сохранить здоровье и жизни многим людям».

Совсем недавно Глава Республики Радий Хабиров попросил в соцсетях горожан, чтобы они сообщили, где производят и продают суррогатный алкоголь. За это люди получат денежное вознаграждение.