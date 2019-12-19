В Башкортостане заплатят 50 тыс. руб. за информацию о производстве нелегального алкоголя

Радий Хабиров написал в соцсетях, что за информацию о производителях нелегального алкоголя заплатят 50 тысяч рублей, за информацию о продавцах — две тысячи. «Будем гарантировать конфиденциальность и честность по оплате», — отметил Глава региона.

«О негодяях, которые травят своих же соседей», можно сообщить на портале «Безопасная среда» (работает круглосуточно), а также по номеру телефона: +7 (347) 218-09-87 (можно звонить по будням с 9.00 до 19.00).

Кроме того, в Башкортостане начали бороться со снюсами. 13 декабря Радий Хабиров написал в соцсетях, что дает сутки владельцам магазинов, чтобы они убрали с прилавок конфеты с никотином. По данным пресс-службы Главы Республики, после этого более 90% торговых точек в городах и районах добровольно перестали продавать снюсы.