Башкирский мед вошел в топ-10 популярных сладостей у туристов

Компания «Твил» опросила пользователей в соцсетях и выявила самые лучшие сладости. Так, башкирский мед расположился на третьем месте. Лидером топа стали крымская нуга и абхазская чурчхела, а после идет татарский чак-чак. В рейтинг также вошли марюшки из Карелии, варенья из шишек из Алтая, медовые бобошки из Краснодарского края, пряники из Тулы, пастила из Коломны и борцоки из Калмыкии. Об этом сообщило ИА «Башинформ».

Тем временем, в республике 2020 год предложили объявить Годом башкирского языка. Глава региона Радий Хабиров поддержал это предложение.

Кроме того, в Башкортостане собираются провести эстафету «Неделя башкирского языка». Мероприятие направлено на сохранение и развитие государственного языка республики.