Стало известно, куда бы отправились путешественники, чтобы купить определенные сладости. В рейтинг вошли Карелия, Алтай, Краснодарский край и другие субъекты России.
Башкирский мед вошел в топ-10 популярных сладостей у туристов
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medvbashkirii.ru
Компания «Твил» опросила пользователей в соцсетях и выявила самые лучшие сладости. Так, башкирский мед расположился на третьем месте. Лидером топа стали крымская нуга и абхазская чурчхела, а после идет татарский чак-чак. В рейтинг также вошли марюшки из Карелии, варенья из шишек из Алтая, медовые бобошки из Краснодарского края, пряники из Тулы, пастила из Коломны и борцоки из Калмыкии. Об этом сообщило ИА «Башинформ».
Тем временем, в республике 2020 год предложили объявить Годом башкирского языка. Глава региона Радий Хабиров поддержал это предложение.
Кроме того, в Башкортостане собираются провести эстафету «Неделя башкирского языка». Мероприятие направлено на сохранение и развитие государственного языка республики.
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