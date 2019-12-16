114 школьников из Башкортостана пригласили на Кремлевскую елку в Москву

Кремлевскую елку посетят сто четырнадцать детей из нашей республики в возрасте от восьми до тринадцати лет. Также с ними поедут в Москву двадцать восемь сопровождающих — педиатры, сотрудники правоохранительных органов и педагоги. Об этом сообщило ИА «Башинформ».

Традиционно праздник пройдет в фойе Кремлевского Дворца 25 декабря. Для детей будут работать различные игровые площадки, технические, творческие и художественные мастерские. Кроме того, школьники посетят развлекательный комплекс «Измайловский Кремль».