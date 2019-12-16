Новогоднюю елку в Кремле посетят около шести тысяч школьников со всей России — отличники учебы, победители олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов, а также дети из многодетных и малообеспеченных семей, семей военных и погибших при исполнении служебного или воинского долга.
114 школьников из Башкортостана пригласили на Кремлевскую елку в Москву
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vk.com/mtufrus
Кремлевскую елку посетят сто четырнадцать детей из нашей республики в возрасте от восьми до тринадцати лет. Также с ними поедут в Москву двадцать восемь сопровождающих — педиатры, сотрудники правоохранительных органов и педагоги. Об этом сообщило ИА «Башинформ».
Традиционно праздник пройдет в фойе Кремлевского Дворца 25 декабря. Для детей будут работать различные игровые площадки, технические, творческие и художественные мастерские. Кроме того, школьники посетят развлекательный комплекс «Измайловский Кремль».
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