На новогодних каникулах в Башкортостане будут бороться с мусорными завалами

На оперативном совещании руководитель Башкортостана обратился к и.о. вице-премьера — министра ЖКХ, чтобы тот не допустил мусорного коллапса на новогодних каникулах. Для этого Борис Беляев должен переговорить с региональными операторами.

Радий Хабиров также добавил, что 1 января на работу выйдут не только коммунальщики, но и врачи, и полицейские, и водители.

Кроме того, стало известно, что в некоторых городах и районах республики возрастут тарифы на вывоз мусора. Цены поднимутся до 468,75 рубля за кубометр. Изменения произойдут 1 июля 2020 года.