В Башкортостане готовят законопроект, запрещающий продажу снюса

13 декабря Глава Республики Радий Хабиров дал сутки владельцам магазинов, чтобы они убрали с прилавок снюсы. «Кто не поймет — поговорим по-другому», — написал в соцсетях руководитель региона.

На следующий день в Башкортостане около семидесяти процентов магазинов добровольно перестали продавать конфеты с никотином.

По данным «РИА Новости», в одной порции снюса содержится примерно в пять раз больше никотина, чем в одной сигарете. Также потребление этих конфет вызывает серьезные заболевания, такие как разрушение зубов, кариес, атрофия десен, дистрофическое изменение слизистой оболочки и другие.