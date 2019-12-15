Исследование: сколько стоят живые и искусственные елки в Уфе?

Исследование рынка главного символа Нового года провели аналитики Avito. По данным статистики сервиса, во всей стране спрос на искусственные елки немного выше: 58% россиян выбирают искусственные елки. Наиболее экологично настроены покупатели в Нижнем Новгороде (там их намерены приобрести 88% горожан), Иркутске (85%), Тольятти (82%) и Казани (81%).

В Уфе живые елки стали доступнее на 24%: сейчас они стоят в среднем 1059 рублей. За искусственную же придется отдать больше – 1605 рублей.

Самая высокая средняя стоимость на живые новогодние елки отмечена в Барнауле (1 817 рублей) и Москве (1 544 рубля). Дешевле всего они стоят в Тольятти (631 рубль), Омске (642 рубля), Ижевске (669 рублей) и Екатеринбурге (695 рублей). В среднем по стране живая ель обойдется в 1 253 рубля.

Кстати, если вы тоже не готовы ставить дома живую ель, почитайте наш материал о том, чем можно ее заменить.