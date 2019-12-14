Глава республики поддержал идею объявить 2020 Годом башкирского языка

2020 год предложили объявить Годом башкирского языка. ИА «Башинформ» сообщает, что Радий Хабиров поддержал это предложение.

Кроме этого, участники обсудили мероприятия, которые направлены на сохранение и развитие государственного языка республики: проведение эстафеты «Неделя башкирского языка», организацию дошкольного образования на родном языке и развитие сельских театров.

Накануне также прошла стратегическая сессия: председатели Курултаев республики предложили 332 нововведения, из которых были отобраны около пятидесяти самых конкретных и жизнеспособных предложения. Их опубликуют на сайте Курултая и примут в работу.