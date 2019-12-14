Предложение высказали представители Всемирного курултая башкир на встрече с Радием Хабировым и председателями Курултаев районов и городов республики.
Глава республики поддержал идею объявить 2020 Годом башкирского языка
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2020 год предложили объявить Годом башкирского языка. ИА «Башинформ» сообщает, что Радий Хабиров поддержал это предложение.
Кроме этого, участники обсудили мероприятия, которые направлены на сохранение и развитие государственного языка республики: проведение эстафеты «Неделя башкирского языка», организацию дошкольного образования на родном языке и развитие сельских театров.
Накануне также прошла стратегическая сессия: председатели Курултаев республики предложили 332 нововведения, из которых были отобраны около пятидесяти самых конкретных и жизнеспособных предложения. Их опубликуют на сайте Курултая и примут в работу.
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