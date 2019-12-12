В республике вновь заработали камеры фотовидеофиксации, которые настроены на определенные виды нарушений правил дорожного движения.
В ГИБДД рассказали, какие нарушения правил дорожного движения фиксируют камеры в Башкортостане
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bashinform.ru
Камеры будут определять только четыре вида нарушений ПДД:
1. Превышение установленной скорости движения;
2. Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;
3. Движение по полосе для маршрутных транспортных средств или остановку на указанной полосе;
4. Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения.
Устройства также способны выявлять и другие виды нарушений, но сейчас «эти функции не приведены в действие». Об этом сообщило ИА «Башинформ», ссылаясь на пресс-службу Госавтоинспекции.
Камеры фотовидеофиксации заработали 6 декабря. За три дня они отправили в обработку 2078 материалов.
Кроме того, стало известно, что в 2020 году в республике появятся более тысячи камер. Сейчас на федеральных трассах установлено 305 устройств.
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