Такого в мире еще не делал ни один телеведущий. Денис Ганиев проведет в прямом эфире целые сутки, а также планирует войти в Книгу рекордов Гиннесса.
Ведущий телеканала «Вся Уфа» Денис Ганиев установит мировой рекорд
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vk.com/allufa_ru
Во время прямого эфира ведущему можно будет делать все, но только не спать. Он будет петь, танцевать, проводить викторины и многое другое. Кроме того, во время трансляции любой желающий может позвонить и передать привет родным и близким или поддержать ведущего.
За всю историю Уфа была внесена в Книгу рекордов Гиннесса только один раз — как самая крайняя географическая точка Европы на востоке. Сможет ли «Вся Уфа» заявить на весь мир о новом рекорде, узнаете совсем скоро. Денис Ганиев выйдет в прямой эфир 28 декабря в 12.00. Прямые эфиры будут также идти во «ВКонтакте», Instagram, Facebook и «Одноклассниках».
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