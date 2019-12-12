Ведущий телеканала «Вся Уфа» Денис Ганиев установит мировой рекорд

Во время прямого эфира ведущему можно будет делать все, но только не спать. Он будет петь, танцевать, проводить викторины и многое другое. Кроме того, во время трансляции любой желающий может позвонить и передать привет родным и близким или поддержать ведущего.

За всю историю Уфа была внесена в Книгу рекордов Гиннесса только один раз — как самая крайняя географическая точка Европы на востоке. Сможет ли «Вся Уфа» заявить на весь мир о новом рекорде, узнаете совсем скоро. Денис Ганиев выйдет в прямой эфир 28 декабря в 12.00. Прямые эфиры будут также идти во «ВКонтакте», Instagram, Facebook и «Одноклассниках».