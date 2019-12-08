Синоптики сообщили, какая погода в Башкортостане будет в начале недели

В понедельник, 9 декабря, в некоторых районах и городах Башкортостана пойдет снег и дождь, будет моросить. Кроме того, метеорологи предупреждают о гололеде и гололедице. Ветер будет юго-западный, южный умеренный. Ночью температура воздуха составит минус восемь градусов, при прояснениях опустится до минус четырнадцати. Днем прогнозируется минус четыре.

10 декабря без существенных осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет дуть с юго-запада. Ночью столбики термометров покажут минус десять градусов, а при ясной погоде температура опустится до минус шестнадцати. В дневное время будет минус шесть.