В Башкортостане перевозчиков на законодательном уровне обяжут использовать терминалы для оплаты проезда

По данным ГТРК «Башкортостан», в законе «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом» будут поправки. После чего перевозчики обязаны будут использовать терминалы. Если водители не будут выполнять новые требования, то Гостранс может лишить перевозчиков свидетельств, обратившись в суд.

Кроме того, пассажиры будут привлекаться к административной ответственности за безбилетный проезд.

Ранее сообщалось, что в центр Уфы из Михайловки и Суровки перестали ездить маршрутки №284 и 280. Как оказалось, их нет в реестре. Все это время люди пользовались нелегальным транспортом.