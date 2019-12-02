Эксперты назвали уровень зарплаты, которую получают люди в республике, и рассказали, много ли в регионе высокооплачиваемых работников.
Сколько работающих в Башкортостане получают 100 тысяч рублей в месяц?
Информагентство «РИА Новости» провело исследование на основе данных Росстата за сентябрь 2018 год по август 2019 год. В расчетах эксперты учитывали налоги на доходы.
Так, в Башкортостане зарабатывают от 100 тысяч рублей в месяц 3% граждан, а 13,4% — меньше 15 тысяч. По стране эти показатели составляют 7 и 11% соответственно. В республике средняя зарплата выходит 27,8 тысяч рублей. В России в среднем люди получают 32,9 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что к 2022 году в Башкортостане вырастет средний доход граждан до 43,5 тысяч рублей. По данным Минэкономразвития и инвестиционной политики, снизится также уровень безработицы, показатель которого составит 4,7%.
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