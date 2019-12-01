В республике пойдет мокрый снег, который будет налипать на провода и деревья. На дорогах ожидаются гололедица и снежный накат.
Синоптики сообщили об ухудшении погоды в Башкортостане
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vk.com/ufa
В понедельник, 2 декабря, в Башкортостане ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный. Ночью и днем прогнозируется минус семь градусов. В отдельных районах синоптики прогнозируют гололед.
На следующий день местами в республике пойдет снег. Ветер будет дуть с северо-запада, запада. Ночью столбики термометров покажут минус двадцать, днем － минус пятнадцать.
В соцсетях Глава региона Радий Хабиров напомнил, что в Уфе все владельцы магазинов, кафе, офисов, парикмахерских и других организаций в рамках договора обязаны сами решать проблемы с мусором, снегом и наледью.
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