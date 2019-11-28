Федеральная пассажирская компания представила четыре варианта. Замгендиректора «Трансмашхолдинга» считает, что новые интерьеры помогут решить «проблему торчащих ног».
Как будут выглядеть новые плацкартные вагоны в России?
Макет первого варианта был презентован на выставке «Транспорт России». В такой плацкарте будут перегородки, столики и шкафы. В двух других все полки идут вдоль вагона, а место пассажира длиннее, чем в нынешних плацкартах. В последнем варианте места расположены «елочкой», что позволит создать личное пространство. Об это сообщило издание «РИА Новости».
Ранее «Собака.ru» писала, что «РЖД» запустит первые плацкартные вагоны с возможностью отгородиться от всех. В них установят также фильтр для очистки воды с функцией подогрева и охлаждения, а в туалете будут душевая и пеленальный столик.
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