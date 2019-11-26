За неделю в Башкортостане цены на продукты выросли

Сосиски и сардельки стали дороже на 2,8%. Теперь килограмм колбасных изделий стоит 326,87 руб. Об этом сообщило ИА «Башинформ», ссылаясь на главный учетно-статистический центр республики.

После идут помидоры, цена которых изменилась на 2,5%. Их средняя стоимость составляет 92,15 руб. за кг. На третьем месте расположились стерилизованное молоко (65,62 руб. за л) и творог (310,87 руб. за кг). Они стали дороже на 2,1%.

Подорожали также яблоки (71,35 руб. за кг), сливочное масло (579,48), черный чай (100,7), соль (10,06), картофель (16,10), вареная колбаса (338,62), сахар (29,92), сметана (204,38), капуста (17,37), вермишель (51,51). Их цены изменились на 0,1-1,9%.