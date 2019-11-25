Как в новогодние каникулы в Башкортостане будут продавать алкоголь?

По данным Минэкономразвития и инвестиционной политики, алкоголь не будут продавать только 3 января. С 4 по 6 января спиртное можно будет купить только с 10.00 до 14.00.

Сейчас проходят обсуждения нового законопроекта. Любой желающий может отправить свои предложения по улучшению документа здесь.

В Башкортостане нельзя купить алкогольные напитки в День знаний, День молодежи, а также во время сабантуев. В обычные дни спиртное продается с 10.00 до 22.00.