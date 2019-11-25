В конце октября на оперативном совещании Радий Хабиров поднял тему ограничения продажи алкогольных напитков во время новогодних праздников. Глава Республики сказал, что не собирается оставлять людей без спиртного на все каникулы.
Как в новогодние каникулы в Башкортостане будут продавать алкоголь?
По данным Минэкономразвития и инвестиционной политики, алкоголь не будут продавать только 3 января. С 4 по 6 января спиртное можно будет купить только с 10.00 до 14.00.
Сейчас проходят обсуждения нового законопроекта. Любой желающий может отправить свои предложения по улучшению документа здесь.
В Башкортостане нельзя купить алкогольные напитки в День знаний, День молодежи, а также во время сабантуев. В обычные дни спиртное продается с 10.00 до 22.00.
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