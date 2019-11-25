В республике будут награждать орденами генерала Минигали Шаймуратова и Григория Аксакова. Депутаты обсудят проект на пленарном заседании.
В Башкортостане появятся новые ордена
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glavarb.ru
Председатель Госсобрания — Курултая Башкортостана Константин Толкачев сказал, что те, кто проявил «мужество и отвагу при охране общественного порядка, спасении людей, исполнении воинского, гражданского, служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни», получат орден Минигали Шаймуратова. «За плодотворную государственную, общественную и благотворительную деятельность» наградят орденом Григория Аксакова.
По данным ИА «Башинформ», в республике появится еще четыре почетных звания — «Заслуженный спасатель», «Заслуженный предприниматель», «Заслуженный работник IT-индустрии», «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности», а также будут вручать медаль «За трудовую доблесть».
В начале ноября в Уфе школьников наградили за спасение жизни людей. Церемония прошла в Доме Госсобрания － Курултая Башкортостана. На нее пригласили двенадцать ребят из Уфы, Альшеевского, Архангельского, Баймакского, Белебеевского, Зианчуринского, Кушнаренковского, Стерлитамакского и Шаранского районов.
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