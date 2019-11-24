Главный Дед Мороз России рассказал, что дети просят на Новый год

Сейчас Главный Дед Мороз страны находится в поездке по городам России. Он уже проехал более 40 тысяч километров, посетил 260 учреждений и подарил 325 тонн подарков. По данным «РИА Новости», в этом году дети больше всего просят электросамокат.

Дед Мороз также вспомнил необычные подарки, которые он дарил, — хвост русалки, крылья бабочки, поход в цирк и на балет, возможность поплавать с дельфинами и другие. Например, в 2018 году мальчик просил ящик яблок для бабушки, теплые валенки для дедушки и куртку для себя.