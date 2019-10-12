Географический диктант в Башкортостане проведут больше чем на 400 площадках

Диктант составляется на русском и английском языках, и его можно написать не только на площадке, но и онлайн, а один вариант разработан для инвалидов по зрению.

Каждый вариант диктанта состоит из 40 вопросов, которые разделены на две части и различаются по степени сложности: первая часть – это так называемый «географический ликбез», он составлен на основе общеизвестных фактов из географии, а вторая часть из 30 вопросов потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию.

Географический диктант – это международная акция: в этом году к ней присоединились Великобритания, Греция, Сербия, Австрия, Турция, Сирия, Иран, Египет, Камбоджа, Япония, Австралия и другие страны. Трехтысячной площадкой стал Российский центр науки и культуры Представительства Россотрудничества в Индонезии, в городе Джакарта.

Ознакомиться с заданиями диктанта прошлых лет и проверить свои знания можно на сайте проекта﻿.