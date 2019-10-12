Акция пройдет в Уфе и городах республики 27 октября. Сейчас конкретные площадки уточняются: в прошлом году она проходила в библиотеках, вузах и школах.
Географический диктант в Башкортостане проведут больше чем на 400 площадках
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dictant.rgo.ru
Диктант составляется на русском и английском языках, и его можно написать не только на площадке, но и онлайн, а один вариант разработан для инвалидов по зрению.
Каждый вариант диктанта состоит из 40 вопросов, которые разделены на две части и различаются по степени сложности: первая часть – это так называемый «географический ликбез», он составлен на основе общеизвестных фактов из географии, а вторая часть из 30 вопросов потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию.
Географический диктант – это международная акция: в этом году к ней присоединились Великобритания, Греция, Сербия, Австрия, Турция, Сирия, Иран, Египет, Камбоджа, Япония, Австралия и другие страны. Трехтысячной площадкой стал Российский центр науки и культуры Представительства Россотрудничества в Индонезии, в городе Джакарта.
Ознакомиться с заданиями диктанта прошлых лет и проверить свои знания можно на сайте проекта.
Впервые акция прошла в 2015 году. За четыре года проведения диктанта его участниками стали почти 900 тысяч человек в 99 странах мира. В России лидером по количеству зарегистрированных площадок стала Республика Башкортостан, а больше всего пунктов проведения акции среди зарубежных государств стал Китай – там диктант прошел на 10 площадках. Больше 119 тысяч человек проверили свои знания онлайн.
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