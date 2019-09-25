В Зауралье предложили открыть филиал БГМУ

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил открыть в Зауралье филиал Башкирского государственного медицинского университета. Ректор Башкирского государственного медицинского университета доложил, что в этом году вуз выпустил более 1300 врачей. Через два года БГМУ планирует закрыть дефицит терапевтов и педиатров, а через пять лет — полностью ликвидировать дефицит кадров в системе регионального здравоохранения.

На совещании с Радием Хабировым Валентин Павлов сообщил, что большая часть студентов уходит в ординатуру, более 500 выпускников уезжают на дальнейшую учебу в другие вузы страны, около 300 устраиваются на работу по специальности, а порядка 10% выпускников БГМУ уходят из профессии в декретный отпуск, или службу в армии и, как правило, не возвращаются.

В следующем году в северной части Уфы планируется открыть филиал медицинского колледжа БГМУ, в котором будут выпускать до 150 терапевтов и педиатров, а в начале сентября открыли новый учебный корпус БГМУ. Филиал в Зауралье может стать первым для университета.