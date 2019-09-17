В профориентационном центре школьникам Уфы помогут определиться с профессией

По словам министра образования и министра труда Юрия Мельникова, центр будет работать ежедневно и функционировать для школьников с шестого по одиннадцатый класс.

Для Уфы это будет первый профориентационный центр: его планируют построить в 2020 году – об этом на пресс-конференции, посвященной фестивалю профессий «ProfФест», рассказал исполняющий обязанности министра образования Айбулат Хажин. Так, в игровой форме ученики смогут определить, какие навыки им нужно развивать, к какому типу профессиональной среды они относятся, и как взаимодействовать с работодателем.

Сейчас профориентационная работа в Уфе ведется в самих школах: например, в сотрудничестве с Аграрным Университетом и средними специальными учебными заведениями в Уфимском районе был открыт агрокласс, где ученики с пятого класса на протяжении всей учебы будут изучать специальные профессии. Кроме этого, на начальном этапе разработки сейчас находится проект «Атлас новых профессий», благодаря которому школьники могут ознакомиться с профессиями будущего.