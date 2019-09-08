В Уфе пройдет фестиваль профессий для школьников и студентов

Мероприятие позволит погрузиться в разные профессии: за два дня школьники и студенты освоят рабочие тренажеры, исследуют спецтехнику, пообщаются с потенциальными работодателями и поучаствуют в мастер-классах от профессионалов в интересующих областях. Кроме того, абитуриенты пройдут тестирование, на котором выявят свои профессиональные склонности.

Площадка будет разделена на зоны по интересам. На мероприятии будут присутствовать работодатели из таких областей как логистика и наземный транспорт, IT, нефтехимия и энергетика. Также абитуриенты познакомятся ближе с авиационной промышленностью, робототехникой, госслужбой, безопасностью, медициной, а также культурой и медиа.

Открытие фестиваля ProfФест состоится 17 сентября в 10.00. Фестивальные площадки будут работать до 18.00.