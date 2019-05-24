В Уфе открывается новая частная школа «Новошкола»
В историческом центре города, на Гоголя, 63/2, в сентябре откроет свои двери новая частная школа полного цикла – для детей 1-10 класса.
Четырехэтажное учебное заведение разместится в новом и современном здании. Обучение в школе рассчитано на полный рабочий день – после утренних уроков ученики смогут выбрать из 20 кружков и секций по интересам. В программе обучения – обязательные посещения филармонии, театров и галерей. Директором «Новашколы» стала Ирина Киекбаева, которая до этого несколько лет работала директором престижной Гимназии №39. Пока заканчивается ремонт в школе, она проводит встречи с родителями будущих учеников. Также в июне планируется проведение Дня открытых дверей, где с учениками и родителями обсудят все вопросы, касающиеся обучения.
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