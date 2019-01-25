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В 2019 году в Башкирии построят экотехнопарк с кафедрой филиала УГНТУ

Филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета в Стерлитамаке подписал соглашение с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами о создании в районе нового экотехнопарка.

  • Фото: vk.com/students_ugntu

Планируется, что технопарк начнет работать уже в 2019 году, а объем инвестиций оценивают в 500 рублей. По задумке ректора филиала Рустема Даминева, на площадке будет работать кафедра по экологической безопасности и обращению с отходами. Студенты будут учиться перерабатываться нефтешламы, фосфогипс, стоки промышленных предприятий и разрабатывать новые методы экологической утилизации.

 

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Автор: ufasobakaru
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