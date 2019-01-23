Два проект из Башкирии вошли в шорт-лист премии «Серебряный лучник»

Первый проект поддерживает молодых ученых, которые оттачивают навыки публичных выступлений перед широкой публикой, а попутно рассказывают уфимцам о своих проектах доступным языком. Проект попал в номинацию «Продвижение технологий будущего». Science Slam по мнению авторов новой для премии номинации – проект, который популяризует технологии будущего. Кстати, «Уфа.Собака.ru» взял интервью о проекте у победителя уфимского научного поединка Science Slam.

Второй номинант «Серебряного лучника» - разработка компании «МегаФон». Это подборка фотографий, которые были сделаны во время полета на воздушных шарах над Уралом. В этом году путешествие повторится на фестивале воздухоплавания над озером Якты-Куль. Все желающие смогут подняться в воздух на воздушном шаре и сразу запостить фотографию в соцсети, находясь на высоте птичьего полета.

В премии участвуют проекты Приволжского федерального округа. Авторы проектов сейчас готовятся к их защите 31 января. После этого будут объявлены победители. Один из проектов будет внесен в шорт-лист Национальной премии.