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В Уфу приедет путешественница, которая в одиночку пересекла Чукотку

  • Фото: Марина Галкина / Facebook.com

Башкирскую столицу посетит журналист и путешественница Марина Галкина.
Марина – Чемпиона России и Европы по супермарафонскому ориентированию. Она путешествовала в тундру Ямала, на гольцы Хабаровского края, в Уссурийскую тайгу, горы и пустыни Туркмении, на необитаемые острова Японского моря. Главным ее достижением является прохождение 1000 километров по трансчукотскому маршруту – от Тихого океана до Северного Ледовитого. В путешествие она отправилась в одиночку, а свое путешествие она описала в книге «Одна на краю света».
В прошлом году путешественница во второй раз пересекла Чукотку. О своем 81-дневном походе от мыса Шелагского до мыса Дежнева, и о других поездках она расскажет на лекции в Российском Географическом обществе.
Встреча пройдет в четверг, 24 января, в зале общества на Ленина, 86. Лекция начнется в 19:00.

 

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Автор: ufasobakaru
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