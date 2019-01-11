В Уфу приедет путешественница, которая в одиночку пересекла Чукотку

Башкирскую столицу посетит журналист и путешественница Марина Галкина.

Марина – Чемпиона России и Европы по супермарафонскому ориентированию. Она путешествовала в тундру Ямала, на гольцы Хабаровского края, в Уссурийскую тайгу, горы и пустыни Туркмении, на необитаемые острова Японского моря. Главным ее достижением является прохождение 1000 километров по трансчукотскому маршруту – от Тихого океана до Северного Ледовитого. В путешествие она отправилась в одиночку, а свое путешествие она описала в книге «Одна на краю света».

В прошлом году путешественница во второй раз пересекла Чукотку. О своем 81-дневном походе от мыса Шелагского до мыса Дежнева, и о других поездках она расскажет на лекции в Российском Географическом обществе.

Встреча пройдет в четверг, 24 января, в зале общества на Ленина, 86. Лекция начнется в 19:00.