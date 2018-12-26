В Уфе открыли детский городок, в котором учат правилам дорожного движения

На первом этаже многоуровневой парковки на улице Максима Горького, 51 появился Детский центр безопасности дорожного движения «Парк машин ПСК-6».

Автогородок для детей, площадью 1500 квадратных метров – уменьшенная копия транспортной системы с развязками, переходами, светофорами и знаками. Дети ездят на элетромобилях (всего их в парке 19), гироскутерах. Ребят учат основных правилам дорожного движения, выдают «детские» водительские права.

Прийти в автогородок бесплатно смогут воспитанники детских домов, интернатов, дети-инвалиды. При центре откроют Музей ретро автомобилей. Уже сейчас на площадке можно увидеть старенькие Москвичи, «ГАЗ» и мотоциклы.