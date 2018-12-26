В Уфе открыли детский городок, в котором учат правилам дорожного движения
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Фото: vk.com/parkmashin
На первом этаже многоуровневой парковки на улице Максима Горького, 51 появился Детский центр безопасности дорожного движения «Парк машин ПСК-6».
Автогородок для детей, площадью 1500 квадратных метров – уменьшенная копия транспортной системы с развязками, переходами, светофорами и знаками. Дети ездят на элетромобилях (всего их в парке 19), гироскутерах. Ребят учат основных правилам дорожного движения, выдают «детские» водительские права.
Прийти в автогородок бесплатно смогут воспитанники детских домов, интернатов, дети-инвалиды. При центре откроют Музей ретро автомобилей. Уже сейчас на площадке можно увидеть старенькие Москвичи, «ГАЗ» и мотоциклы.
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