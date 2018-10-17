УГНТУ попал в рейтинг 300 лучших вузов стран БРИКС

Аналитическая компания Quacquarelli Symonds (QS) составила рейтинг из трехсот лучших вузов стран объединения БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. В него попал только один университет из Башкирии – УГНТУ.

Вуз расположился на 174-м месте, набрав 32,4 балла из 100 возможных. Его оценивали по количеству иностранных студентов, общему количеству обучающихся, по тому, сколько научных степеней имеют преподаватели. Например, научных работ на счету учащихся и профессоров мало, но он широко известен в академическом сообществе, востребованы студенты-выпускники у местных работодателей.

Всего в рейтинг попали 49 российских вузов, и самую высокую строчку занял МГУ – шестое место. Первое место отдали университету Цинхуа, второе – Пекинскому университету, третье – Фуданскому. Все три – в Китае.