Космос объединяет: в уфимский планетарий три дня можно будет попасть бесплатно

Крупнейшее ежегодное мероприятие в мире, посвященное космонавтике, пройдет и в Уфе. В этом году событие посвятили запуску первого искусственного спутника земли 61 год назад. В течение трех дней уфимский планетарий будет показывать бесплатные программы для детей и взрослых.

4 октября в планетарии выступит Филипп Терехов – популяризатор космонавтики, лауреат блогерской премии NeforumAwards. Он расскажет, как люди мечтали об освоении космоса, и как мечты стали реальностью. Лекция «Космонавтика: от романтики к реализму» начнется в 19:00.

5 октября руководитель космошколы Алексей Алликс прочтет еще одну лекцию «Соприкосновение с космосом» о том, где и как можно расширить свои знания о космосе и получить навыки в области астрономии. Мероприятие стартует в 18:00.

6 октября жители Уфы смогут посмотреть с помощью специального телескопа на солнце. Наблюдение пройдет с 14:00 до 16:00 при условии хорошей погоды.