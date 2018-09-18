Русское географическое общество открывает в Уфе бесплатный лекторий

Площадку для лектория предоставило министерство экологии и природопользования Башкирии. Организаторы планируют приглашать как местных ученых и путешественников, так и приезжих. Лекции хотят проводить раз в две недели.

Первая научно-популярная лекция «Шиханы и другие 300 миллионов лет истории Урала» состоится 27 сентября. Ее будет читать фотограф и путешественник, кандидат геолого-минералогических наук Фаниз Ардисламов. Лекция начнется в 19:00 в зале на Ленина, 86. Вход на нее – свободный.