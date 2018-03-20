Elle Decoration Design Days в Уфе,спикеры: Светлана Арефьева
Основатель и ведущий дизайнер Well Done Interior Светлана Арефьева прочитает курс
«Декораторские трюки. Как создать интерьер, используя проверенные декоративные приемы».
Светлана Арефьева окончила архитектурный факультет Санкт-Петербургской Академии Художеств. Первой большой работой дизайнера стала реконструкция Стрельнинского дворца для Президента России. После окончания школы работала в архитектурном бюро с Вероникой Блумгрен, а позднее основала Well Done Interiors, работая в партнерстве с Ольгой Полонской. Входит в топ 100 лучших декораторов страны по версии журнала AD.
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