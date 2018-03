Elle Decoration Design Days в Уфе,спикеры: Светлана Арефьева

Основатель и ведущий дизайнер Well Done Interior Светлана Арефьева прочитает курс

«Декораторские трюки. Как создать интерьер, используя проверенные декоративные приемы».

Светлана Арефьева окончила архитектурный факультет Санкт-Петербургской Академии Художеств. Первой большой работой дизайнера стала реконструкция Стрельнинского дворца для Президента России. После окончания школы работала в архитектурном бюро с Вероникой Блумгрен, а позднее основала Well Done Interiors, работая в партнерстве с Ольгой Полонской. Входит в топ 100 лучших декораторов страны по версии журнала AD.

Зарегистрироваться на Elle Decoration Design Days можно по ссылке.