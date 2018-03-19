Elle Decoration Design Days в Уфе,спикеры: Анна Муравина

В рамках Elle Decoration Design Days лекцию «NLP в психологии общения с заказчиками» прочитает исполнительный директор Объединения декораторов интерьеров Анна Муравина.

Анна с 1998 года занимается созданием интерьеров домов, квартир, ресторанов и магазинов как в России, так и в Европе. Она ежегодно входит в топ-10 дизайнеров интерьера в России рейтинга AD и Elle decoration. В 2015 году Анна выпустила книгу «Рецепты счастливого интерьера», а в 2016 – презентовала проект Аnna Muravina Home.



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