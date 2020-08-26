Обязаны ли родители платить за дезинфекторы для школ в Башкортостане?

В 2020 году в каждой школе должны будут установить рециркуляторы – приборы для обеззараживания воздуха. Кроме того, весь персонал школ обяжут носить маски, установят дезинфекторы и будут дополнительно проводить обработку классов.

На брифинге в Минздраве Башкортостана замминистра образования Инесса Косолапова сообщила о том, что каждой школе понадобится по четыре рециркулятора, и они будут закуплены исключительно на бюджетные средства. Любые поборы с родителей на дезинфекцию школ и детских садов незаконны.

В 2020 году ученики всех классов будут учиться в обычном режиме со второго сентября. Об изменениях и ограничениях в учебном процессе мы писали ранее.