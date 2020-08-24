В общежития вузов Башкортостана заселят только студентов двух курсов

По словам Радия Хабирова, было принято решение минимизировать проживание студентов в общежитиях вузов.

В 2020 году в общежития заселят только первокурсников и студентов последнего курса магистратуры. Это касается первых семестров, позже порядок может быть изменен в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Как ожидается, с первого сентября Башкортостан перейдет ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу. На этом этапе, помимо учебных заведений, могут открыться магазины большой площади (до 800 квадратных метров) и уличные торговые точки, но не фуд-корты.