В условиях пандемии коронавируса общежития вузов представляют особую опасность, так как там крайне сложно соблюдать противоэпидемические меры.
В общежития вузов Башкортостана заселят только студентов двух курсов
По словам Радия Хабирова, было принято решение минимизировать проживание студентов в общежитиях вузов.
В 2020 году в общежития заселят только первокурсников и студентов последнего курса магистратуры. Это касается первых семестров, позже порядок может быть изменен в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Как ожидается, с первого сентября Башкортостан перейдет ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу. На этом этапе, помимо учебных заведений, могут открыться магазины большой площади (до 800 квадратных метров) и уличные торговые точки, но не фуд-корты.
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